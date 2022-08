Heißes Gerücht: Bandelt Brad Pitt mit Emily Ratajkowski an?

Ist Brad Pitt (58) etwa auf einem heißen Date gewesen? Der Hollywoodstar hat in seiner Karriere viele namhafte Filme gedreht, darunter "Inglorious Bastards" und "Once Upon A Time In Hollywood". Sein aktueller Streifen "Bullet Train" feierte gerade erst Premiere. Das Privatleben hält der Schauspieler seit der Trennung von Angelina Jolie (47) im Jahr 2016 allerdings meist aus der Öffentlichkeit raus. Jetzt gibt es allerdings Gerüchte, dass Brad eine neue Frau datet – nämlich Model Emily Ratajkowski (31)!

Ein anonymer Insider glaubt zu wissen, dass Brad und Emily schon öfter miteinander ausgegangen seien. "Ich habe zufällig den Koch eines sehr noblen Pariser Restaurants getroffen, der mir erzählte, dass Brad kürzlich in einem privaten Raum mit dem Model zu Abend gegessen hat", berichtete die Quelle auf der Plattform Reddit. Demnach soll Brad einige Stunden mit der Brünetten in einem separaten Bereich verbracht haben. Darüber hinaus seien die beiden angeblich auch gemeinsam in New York unterwegs gewesen. Es ist bisher allerdings nicht bestätigt, dass es sich bei Brads Begleitung wirklich um Emily gehandelt hat.

Zuletzt gab es immer wieder Vermutungen über Brads Liebesleben, vor allem seine Ex Jennifer Aniston (53) betreffend. Auch mit ihr soll er sich getroffen haben. Allerdings stellte Jennifer 2021 klar, dass die beiden nur Freunde seien. Auf jeden Fall scheint es, als würde Brad sein Single-Leben derzeit sehr genießen.

Getty Images Emily Ratajkowski auf der Milan Fashion Week, Juni 2022

Getty Images Brad Pitt bei der Filmpremiere von "Bullet Train" in Berlin im Juli 2022

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston im September 2004

