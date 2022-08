Drittes Trimester: Influencerin Julita verrät ihr Gewicht

Julita (23) macht kein Geheimnis daraus! Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Julia Schulze heißt, erwartet momentan ihr drittes Kind. Nach Tochter Mila und Sohnemann Leo kommt bald ihr Söhnchen Emil auf die Welt. Den Namen des Ungeborenen hat sie ihren Fans schon verraten – und auch sonst gibt sie jede Menge Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun plauderte sie über ihr Gewicht: So viel hat Julita bereits zugenommen!

In ihrer Instagram-Story blickte sie auf die vergangenen Schwangerschaften zurück und offenbarte, dass sie zuvor acht und zehn Kilo zugenommen hatte. Und nun? Julita ist im dritten Trimester und hat zwölf Kilo zugenommen: "Ich wiege jetzt 67 Kilo." Sonst wiege sie um die 55 Kilogramm bei einer Größe von 1,60 m. "Man sieht das schon, dass ich in dieser Schwangerschaft ein bisschen mehr zugenommen habe, aber das ist mir so egal. Ich genieße meine dritte Schwangerschaft und esse einfach, worauf ich Bock habe", fügte sie hinzu.

Momentan habe sie Appetit auf Haferflocken: "Ich habe voll Bock auf so Sachen wie Porridge, die stopfen und viele Kalorien haben", lachte Julita. Trotzdem versuche sie sich ausgewogen zu ernähren, verbiete sich jedoch nichts. So lande auch mal was Süßes oder Fast Food auf ihrem Tisch.

Instagram / julia.schulze_official Influencerin Julita mit ihrem Freund Florian Thiele

Instagram / julia.schulze_official Julita im August 2022

Instagram / julia.schulze_official Julita im August 2022

