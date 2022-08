Ehekrise? Sylvester Stallone lässt Liebestattoo überstechen!

Deutet diese Aktion eine Trennung an? Der Hollywood-Star Sylvester Stallone (76) ist seit 1997 mit dem US-amerikanischen Model Jennifer Flavin (54) verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Töchter. Eigentlich scheint ihre Liebe perfekt, denn erst im Mai feierten sie ihren 25. Hochzeitstag und der Schauspieler schwärmte von seiner Frau im Netz. Er hat sogar ein Liebestattoo für sie auf seinem Oberarm – doch Sylvester ließ Jennifers Gesicht nun überstechen!

Auf seinem Instagram-Profil zeigte er, wie er aus dem Porträt seiner Frau ein Hundegesicht kreieren ließ. Statt Jennifers Angesicht hat er nun ein Tattoo für seinen verstorbenen Vierbeiner Butkus unter der Haut! Bahnt sich da eine Ehekrise an? Denn zudem scheint die 54-Jährige ihrem Liebsten auf Social Media entfolgt zu sein. Dafür teilte sie eine Aufnahme mit ihren drei Töchtern und betonte, dass sie ihre Priorität wären.

Also, was ist da mit Sylvester los? Angeblich nichts – wie ein Sprecher des "Rocky"-Darstellers nun verriet. "Mr. Stallone wollte sein Tattoo von Jennifer nur nachstechen lassen, aber das Ergebnis hat ihm nicht gefallen und man konnte es nicht mehr ausbessern. Also musste er es überstechen", hieß es in dem Statement.

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone mit seiner Frau Jennifer

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallones Tattoo, 2022

Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone und seine Frau Jennifer

