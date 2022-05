Sylvester Stallone (75) und seine Frau Jennifer (53) sind offenbar immer noch überglücklich miteinander! Der Schauspieler und das Model lernten sich bereits 1988 kennen und lieben. Nach sechs Jahren Beziehung folgte dann allerdings die Trennung, nachdem bekannt wurde, dass Sylvester eine Affäre hatte. Diese war jedoch nicht von langer Dauer: 1995 haben Sylvester und Jennifer wieder zueinandergefunden – und dieses Mal sollte es offenbar für die Ewigkeit sein: 1997 gingen sie den Bund fürs Leben ein. Am Mittwoch feierten sie ihre Silberhochzeit – und widmeten sich zu diesem Anlass süße Worte.

Auf Instagram veröffentlichte Sylvester eine Reihe von Fotos, die ihn und seine Liebste in den verschiedensten Situationen zeigen – im Pferdestall, beim Shooting, bei der Oscar-Verleihung oder bei ihrer Hochzeit. In der Bildunterschrift ließ der 75-Jährige die vergangenen Jahre mit ihr noch einmal Revue passieren. "Es gibt nicht genug Worte, um zu beschreiben, was diese unglaublich selbstlose, engagierte, geduldige Frau für unser Leben bedeutet hat", schwärmte der "Rocky"-Darsteller. Er hoffe, noch weitere 25 Jahre an ihrer Seite erleben zu dürfen.

Doch auch Jennifer teilte eine Bilderreihe, zu der sie süße Worte schrieb: "Danke, dass du mich immer zum Lachen bringst, liebst und unsere tolle Familie beschützt. Unsere Ehe wird von Jahr zu Jahr besser." Die dreifache Mutter könne es kaum erwarten, den Rest ihres Lebens mit Sylvester zu verbringen.

Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone mit seiner Frau Jennifer und ihren drei gemeinsamen Töchtern im Mai 2021

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone und seine Frau Jennifer bei ihrer Hochzeit

Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone und seine Frau Jennifer

Instagram / jenniferflavinstallone Sylvester Stallone und Jennifer Flavin in jüngeren Jahren

Instagram / officialslystallone Jennifer Flavin und Sylvester Stallone

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone und seine Frau Jennifer in jüngeren Jahren

Instagram / officialslystallone Sylvester Stallone mit seiner Frau Jennifer

