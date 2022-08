Neue Frise: Nicolas Cage überrascht Fans mit roten Haaren

Nicolas Cage (58) probiert mal was Neues aus! Der Schauspieler hat eigentlich einen sehr markanten Look: Seine braunen Haare trägt er seit jeher in einem Kurzhaarschnitt, wahlweise mit auffälligen Koteletten und buschigem Vollbart. Dadurch kommen seine markanten Gesichtsausdrücke, die den Schauspieler so berühmt machten, besonders gut zur Geltung. Doch jetzt setzt er ein Frisen-Statement: Nicolas trägt seine Haare jetzt in einer auffälligen Farbe!

Ende letzter Woche ließ sich er sich seine Haare überraschend knallrot färben – vielleicht, um damit seine exzentrische Persönlichkeit zu unterstreichen! Seine Koteletten und seinen Spitzbart ließ Nicolas jedoch in seiner Naturhaarfarbe, was den Look noch auffälliger macht. Mit schwarzer Sonnenbrille posierte er so in Las Vegas neben einem Fan und scheint sich mit seinem Haar-Experiment auf jeden Fall wohl zu fühlen.

Die Fans zeigten sich allerdings sehr erstaunt über die neue Frisur des Oscar-Preisträgers. "Eine Ziege mit einem Ziegenbart", witzelte ein User auf Instagram. Andere fanden jedoch auch Gefallen an dem feurigen Farbton. "Coole rote Haare", stellte ein Nicolas-Fan locker fest.

Anzeige

Getty Images Nicolas Cage im April 2022 in New York

Anzeige

Getty Images Nicolas Cage, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Nicolas Cage, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de