Egal, was er macht, es scheint viral zu gehen. Nicolas Cage (58) ist wohl einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Seine Liste an gewonnenen Preisen und Nominierungen ist endlos lang. Und auch in den sozialen Medien ist sein Name kein unbekannter: Hier erlangte Nicolas vor allem durch sogenannte Memes Berühmtheit. Denn egal, was er macht, seine Gesichtsausdrücke werden fast immer zu angesagten Spaßbildern.

Doch der Schauspieler kann das absolut nicht nachvollziehen. "Ich verstehe immer noch nicht ganz, was die Faszination an meinem Gesicht oder den Gesichtsausdrücken in diesen Memes ausmacht. Ich frage mich, warum? Ich frage mich nur: 'Was ist das?!'", regte er sich gegenüber dem GQ Magazin auf. Aber er akzeptiere seinen Ruhm in der virtuellen Welt. "Man kann nicht gegen das angehen, was ist", hielt Nicolas fest.

Derzeit laufen die Dreharbeiten für seinen neuesten Film "Renfield". Kürzlich sind die ersten Bilder vom Set aufgetaucht – und auch vom Schauspieler, maskiert als Dracula. Blass geschminkt, mit dunkelblauen Lippen und zurückgegelten Haaren sieht Nicolas wie der Vampirgraf persönlich aus. Wenn das nicht wieder eine gute Grundlage für neue Memes bietet, die durch das Internet kursieren werden...

Nicolas Cage, 2022

Nicolas Cage, Schauspieler

Nicolas Cage, Schauspieler

