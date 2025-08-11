So denkt Paulina heute über ihren "Die Bachelors"-Ausstieg

Paulina sorgte im Halbfinale von Die Bachelors für einen Eklat: Sie verließ die Show freiwillig. Grund dafür war, dass der Rosenkavalier Felix Stein (33) zuvor bei den Dreamdates mit einer anderen Kandidatin intim geworden war. Im Interview mit Promiflash erzählt Paulina, wie sie heute mit etwas Abstand auf ihre Entscheidung blickt. "Als ich beim Dreamdate gemerkt habe, dass sich die Situation für mich nicht mehr richtig anfühlt, war klar: Ich muss auf mein Bauchgefühl hören", erinnert sich die 26-Jährige und fügt hinzu: "Es war definitiv keine leichte Entscheidung, aber in dem Moment wollte ich zu mir selbst stehen und eine Grenze ziehen, die sich für mich gut anfühlt."

In der Show genossen Paulina und Felix ein traumhaftes Dreamdate und entschieden sich dazu, die Nacht zusammen zu verbringen. Am nächsten Morgen zeigte sich jedoch, dass Felix doch keinen Übernachtungsbesuch bekommen hatte. Die Entscheidung, freiwillig zu gehen, hat Paulina allerdings gewissenhaft getroffen. "Bereut habe ich das bis heute nicht", stellt sie klar und fügt hinzu: "Natürlich habe ich im Nachhinein viel darüber nachgedacht, aber ich bin stolz, dass ich mich nicht verbogen habe." Für die Hamburgerin sei es wichtiger, sich selbst treu zu bleiben, als "um jeden Preis" zu bleiben, wie sie Promiflash verrät.

Während der Dreamdates wirkte Felix nach Paulinas plötzlichem Exit spürbar geknickt. Im Gespräch mit Promiflash gab der Fotograf jedoch zu, er habe eine gewisse Vorahnung gehabt, dass etwas schiefgehen könnte. "Der Vibe war irgendwie off", erklärte Felix das Gefühl, das ihn an diesem Tag begleitete. Dennoch sei es für ihn keine leichte Situation gewesen, da Paulina für ihn bis zu den Dreamdates im Fokus stand.

RTL / Felix Stein Paulina, "Die Bachelors"-Teilnehmerin 2025

RTL Felix Stein und Paulina bei ihrem Dreamdate

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025