Dieser "Wednesday"-Darsteller wurde heimlich ausgetauscht

Die beliebte Netflix-Serie Wednesday ist nun mit Staffel 2 endlich zurück. Und doch blieb ein großer Wechsel zunächst unbemerkt: Lurch, der monströse und treue Butler der Addams Family, sieht plötzlich ganz anders aus! Schon in den ersten Minuten der neuen Folgen wird deutlich, dass der schrullige, grummelnde Diener nun von einem anderen Schauspieler verkörpert wird. Während Isaac Ordonez als Wednesdays Bruder Pugsley wieder in seine Rolle schlüpft, wurde Lurch heimlich ersetzt – auch wenn sein gewohnt grimmiger Blick weiterhin perfekt ins Bild passt.

In Staffel 1 übernahm noch George Burcea die Rolle des treuen Haushälters, doch für die neuen Episoden entschied sich der Schauspieler laut Kino.de aus "persönlichen Gründen" gegen eine Rückkehr. Netflix musste also handeln und fand mit dem finnischen Darsteller Joonas Suotamo (38) einen ungewöhnlichen Ersatz. Joonas ist für Star Wars-Fans kein Unbekannter: Nach Peter Mayhew (81) machte er sich als neuer Chewbacca-Darsteller in der legendären Filmreihe einen Namen. Auch in der Serie "The Acolyte" war der ehemalige Basketballspieler in einer ähnlichen Rolle zu sehen.

Der neue Lurch tritt in große Fußstapfen, die George Burcea in Staffel 1 hinterlassen hat. Obwohl er kaum spricht und meist nur mit Gestik und Grimassen kommuniziert, bleibt der Butler ein großer Fanliebling. Laut Kino.de ist Lurch zudem der erste und bisher einzige Hauptcharakter in "Wednesday", der in Staffel 2 neu besetzt wurde. Eine weitere bedeutende Änderung betrifft Percy Hynes Whites (23) Figur Xavier, die komplett aus dem Skript gestrichen wurde. Trotz dieser Veränderungen bleibt die Serie ihrem Stil treu – Fans können gespannt sein, wie die Geschichte weitergeht.

Helen Sloan / Netflix Joonas Suotamo, Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Isaac Ordonez, Thing, Luis Guzmán, "Wednesday"

Getty Images Joonas Suotamo, "Star Wars"-Star

CapitalPictures / ActionPress Joonas Suotamo, Oscar Isaac, John Boyega und Daisy Ridley in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

