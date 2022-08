Ina in Klinik: Coupleontour telefonieren mehrmals täglich

Coupleontour machen das Beste aus der Situation. Vor gut vier Wochen sind die beiden Influencerinnen Ina und Vanessa Eltern einer Tochter geworden – doch Ina konnte nicht bei der Entbindung dabei sein. Wenige Tage vor der Geburt erlitt sie einen schweren Schlaganfall und lag zeitweise im Koma. Mittlerweile erholt sie sich, doch der Weg zur vollen Genesung wird noch ein langer sein. Sie darf allerdings auf Unterstützung bauen: Ina und Nessi telefonieren etliche Male täglich, um in Kontakt zu bleiben!

Das zeigte die junge Mutter nun auf Instagram. Während Ina in der Klinik ist, versucht Vanessa langsam, den Alltag wieder aufzunehmen. Dabei soll ihre Frau jedoch nicht fehlen: In ihrer Story teilte Nessi jetzt einen Screenshot von ihrer Anruferliste – und allein gestern telefonierten die YouTuberinnen etliche Male. "Vermisse sie so sehr", schrieb sie dazu und zog eine traurige Schnute.

Um die gemeinsame Tochter Olivia muss sich die Brünette zurzeit erst mal alleine kümmern. Dabei hält Vanessa ihre Fans stets auf dem Laufenden: Unter anderem fahren die beiden zum Arzt! "Das ist schon der zweite Kinderarzttermin heute. Und ich glaube, dass Liv heute eine Impfung bekommt. Ich bin mal gespannt, ob sie das tapfer durchsteht oder ob die kleine Maus schreit", gab sie einen kleinen Einblick in das Leben als frischgebackene Mama.

