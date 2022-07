Insider bestätigt: Romeo Beckham und Mia Regan sind getrennt

Romeo Beckham (19) soll sich tatsächlich getrennt haben! Drei Jahre lang schwebte er mit seiner Freundin Mia Regan auf Wolke sieben, sie ließen sich sogar ein gemeinsames Liebestattoo stechen – doch dann löschte der Sohn von David Beckham (47) plötzlich die ganzen Pärchenfotos von seinem Social-Media-Account. Die Fans schlugen natürlich direkt Alarm und vermuteten ein Liebes-Aus. Jetzt bestätigte ein Insider, dass Romeo und Mia wirklich nicht mehr zusammen sind!

"Im Grunde genommen hat die Fernbeziehung in ihrem jungen Alter ihren Tribut gefordert", behauptete die Quelle gegenüber DailyMail. Die beiden befänden sich wegen ihren gegensätzlichen Zukunftsplänen nämlich oft weit entfernt voneinander: "Er konzentriert sich auf seinen Fußball und lebt in Miami und sie ist in Großbritannien und arbeitet an ihrer Model- und Influencer-Karriere." Dennoch würden Romeo und Mia sich weiterhin sehr schätzen und unterstützen. "Sie sind beide wunderbare junge Menschen, sie mögen sich sehr und die Familie liebt Mia", erklärte der Insider.

Die zwei zeigten sich stets sehr verliebt miteinander und planten sogar schon ihre Hochzeit, die in Großbritannien gefeiert werden sollte. "Sie sind vernarrt ineinander und wollen definitiv für immer zusammenbleiben", hatte eine Quelle berichtet. Romeo habe mit dem Antrag nur noch warten wollen, bis sein älterer Bruder Brooklyn (23) geheiratet hat.

Getty Images Romeo Beckham und Mia Regan bei den Fashion Awards 2021

Instagram / mimimoocher Romeo Beckham mit Mia Regan

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit Mia Regan

