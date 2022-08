Nach Trennungsgerüchten: Emily Ratajkowski posiert im Bikini

Emily Ratajkowski (31) heizt ihrer Community ein! Die Laufstegschönheit hat es momentan nicht leicht: Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass sie und ihr Mann Sebastian Bear-McClard (35) nach vier Jahren Ehe getrennte Wege gehen. Der Grund? Angeblich soll der Filmproduzent das Model betrogen haben. Doch Emily lässt sich von den negativen Schlagzeilen wohl nicht weiter beirren: Sie teilte nun ein superheißes Bikini-Pic von sich im Netz!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 31-Jährige jetzt ein Spiegelselfie von sich. Auf dem Bild trägt sie einen ziemlich knappen roten Bikini, der nicht nur gut zu ihrer roten Handyhülle passt – sondern dabei auch noch ihren durchtrainierten Körper perfekt zur Geltung bringt. Ihr Look wird dabei von zwei goldenen Halsketten abgerundet. Ob Emily mit diesem Posting wohl von den ganzen Trennungsgerüchten ablenken will?

Bislang haben sich die Eheleute noch nicht persönlich zu den Spekulationen geäußert. Das soziale Umfeld der gebürtigen Britin scheint aber ziemlich traurig über das angebliche Liebes-Aus zu sein. "Was sie hatten, ist wirklich etwas Besonderes. Alle ihre Freunde liebten es, sie in den Zeitungen und in den Schlagzeilen zu sehen", meinte ein Insider zu wissen.

Getty Images Sebastian Bear-McClard und Emily Ratajkowski bei der Vanity Fair Oscar Party 2018

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Model

Getty Images Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard im September 2019 in Toronto

