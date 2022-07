Nach Untreue-Vorwurf: Emily Ratajkowskis Mann legt Ring ab

Ist das Sebastian Bear-McClards (35) Antwort auf die Trennungsgerüchte? Vor wenigen Tagen plauderte ein Insider aus, dass sich der Filmproduzent und seine Ehefrau Emily Ratajkowski (31), nur ein Jahr nachdem sie zum ersten Mal Eltern geworden sind, getrennt haben – der Schauspieler soll seine Liebste betrogen haben. Bisher hat sich das Paar nicht zu den Spekulationen geäußert. Doch jetzt wurde Sebastian erstmals ohne seinen Ehering in der Öffentlichkeit gesichtet.

Paparazzi lichteten den Schauspieler am Mittwoch gemeinsam mit dem Familienhund auf einem Parkplatz in New York ab. Im sportlichen Look wartete der Gatte von Emily auf seinen Wagen. Besonders auffällig war dabei: Sebastian war ohne seinen Ehering unterwegs! Bestätigt der Filmproduzent damit etwa die Gerüchte um eine Trennung von der Mutter seines Sohnes?

Erst vor wenigen Tagen machte es den Anschein, als hätte Emily die Fremdgehgerüchte, die über ihren Gatten im Umlauf sind, indirekt bestätigt. Auf Twitter soll die 31-Jährige mehrere Hate-Kommentare, die an den Vater ihres Kindes gerichtet waren, geliket haben.

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski und Sebastian Bear-McClard, 2019

Anzeige

MEGA Sebastian Bear-McClard, Filmproduzen

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de