Simone Kowalski (24) ist heute endlich glücklich und zufrieden! Bevor das Model bei Germany's next Topmodel über den Laufsteg stolzierte, hatte es einen langen und beschwerlichen Weg hinter sich: Die Blondine lag nach einer Verletzung über ein Jahr lang im Krankenhaus und konnte zwischenzeitlich nicht laufen. Nach dem Kampf zurück auf die Beine hatte der Sieg eine umso größere Bedeutung für die Beauty. Allerdings: Mit der Klum-Modelagentur war Simi alles andere als glücklich – sie klagte sich aus den Verträgen. Nach den Ereignissen der Vergangenheit kann sie heute endlich ganz unbeschwert durchs Leben gehen.

"Zuerst nicht in der Lage zu gehen, dann Angst zu sprechen. Jetzt habe ich endlich zu mir selbst gefunden und bin dankbar für jede Besserung – für die Linderung der Schmerzen", schrieb die TV-Bekanntheit auf ihrem Instagram-Profil zu einem Video, das sie beim Yoga zeigt. Offenbar hat ihr der Sport geholfen, einige tragische Erlebnisse zu verarbeiten und nach vorne blicken zu können. "Ich finde mich gerade selbst auf so viele kreative Art und Weisen wieder", schwärmte die 24-Jährige und fügte hinzu: "Erinnere dich daran, was dich einst kaputt gemacht hat und finde wieder zu dir."

Was genau Simone mit der "Angst zu sprechen" meint, führt sie zwar nicht weiter aus. Klar ist aber, dass sie in der Zeit in der Modelagentur von Heidi Klums (48) Vater Günther Klum (75) laut eigener Aussage nicht nach eigenem Willen handeln konnte. "Ich bin froh, endlich frei für mich selbst entscheiden zu können, und das werde ich auch in Zukunft tun", freute sie sich nach der Einigung vor Gericht im Promiflash-Interview über ihren Ausstieg aus sämtlichen Verträgen.

Getty Images Sayana, Heidi Klum und Simone beim GNTM-Finale 2019

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Siegerin Simone

Instagram / simone.gntm.2019 Simone, "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin 2019

