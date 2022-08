Erfolg als Influencerin: Anne Wünsche hätte es nicht gedacht

Anne Wünsche (30) überrascht es selbst wohl am meisten! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat sich in den vergangenen Jahren eine treue Fangemeinde aufgebaut. Auf Social Media verzückt sie ihre Follower mit ehrlichem Content und tiefen Einblicken in ihren turbulenten Mama-Alltag. Manch einer mag sich fragen, wieso Anne so viele Menschen in ihren Bann zieht – und da geht es der Beauty offenbar nicht anders: Denn mit ihrem Erfolg hätte die Influencerin gar nicht gerechnet.

Die ehrlichen Worte richtete Anne nun in ihrer Instagram-Story an ihre Fans: "Wenn mir das damals jemand erzählt hätte, als graues Mäuschen in der Schule, dass ich bei 'Berlin - Tag & Nacht' mitspielen und eine eigene Marke gründen würde, hätte ich das niemals geglaubt." Vor allem in der jüngeren Vergangenheit habe sich viel verändert, betonte die 30-Jährige: "Es ist so krass, was in den letzten Jahren passiert ist und wie wir uns so weiterentwickeln."

Vor dem Hintergrund ihres eigenen Lebenswegs wollte Anne auch ihren Fans etwas mitgeben. "Lasst euch wirklich von niemandem sagen, dass ihr irgendwas nicht schafft oder könnt. Zieht euer Ding durch, nur eure eigene Meinung zählt", schärfte sie ihren Followern ein. Das beste Beispiel dafür sei schließlich sie selbst.

Anne Wünsche im August 2022 in Frankreich

Anne Wünsche in jungen Jahren

Anne Wünsche, Influencerin

