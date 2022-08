Urlaub mit Baby: So ist es für Dreifach-Mama Anne Wünsche!

Anne Wünsche (30) gibt ein Urlaubsupdate! Die Influencerin befindet sich momentan in Frankreich – zusammen mit ihrem Partner Karim, ihrem gemeinsamen Sohn und ihren zwei Töchtern. Es ist das erste Mal, dass die Familie zu fünft auf Reisen ist. Schließlich hat der kleine Sávio erst vor wenigen Wochen das Licht der Welt erblickt. Ist der Auslandsaufenthalt mit dem Neugeborenen für Anne eine Herausforderung?

In ihrer Instagram-Story verriet die 30-Jährige, dass es ihr und ihrer Familie im Großen und Ganzen gut gehe: "Ich brauche nur einfach gerade etwas Zeit für mich und möchte die letzten Tage Urlaub noch nutzen, bevor der Alltagsstress [...] wieder losgeht." Sávio schlafe in der Provence mehr als zu Hause und sei tagsüber sehr entspannt. "Seit vier Tagen hat er das abendliche Schreien auch nicht mehr... Ich hoffe, das bleibt auch so. Hier ist so viel Ruhe, weil wir wirklich kaum etwas unternehmen", schwärmte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin.

Auch wenn es Anne sehr genießt, woanders zu sein, kann sie nicht ganz abschalten. "Mich holen gerade die letzten Monate ein, die echt nicht ohne waren. Zu Hause gab es immer was zu tun. Ich kam zur Ruhe und jetzt, wo ich mal Zeit und Stille habe, kommen die ganzen Ereignisse hoch und ich glaube, ich verarbeite es erst jetzt so richtig", erklärte die Berlinerin. Vor allem der Brand in ihrer Wohnung und die Einschläferung ihres Hundes mache ihr noch zu schaffen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrem Sohn im Juni 2022

anne_wuensche / Instagram Anne Wünsche und ihr Freund Karim im Sommer 2021

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern und ihrem Partner Karim El Kammouchi

