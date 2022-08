Fitness, Sauna & Co.: So startet Gwyneth Paltrow in den Tag

Gwyneth Paltrow (49) gibt Einblicke in ihre Morgenroutine. Im Netz hält die ehemalige Schauspielerin ihre Fans stets über ihren Alltag auf dem Laufenden. Neben Selfies oder Outfit-Pics bewirbt die Blondine auf ihren Social-Media-Accounts auch stets die Produkte ihrer 2008 gegründeten Firma Goop. Dort verkauft sie unter anderem Kleidung, Beautyprodukte oder Sexspielzeug. Jetzt verriet Gwyneth, wie sie jeden Morgen in ihren Tag startet.

Auf dem YouTube-Kanal ihrer Lifestyle-Marke wurde vor wenigen Tagen ein Video veröffentlicht, in dem die 49-Jährige ihre Fans an ihrem Start in den Tag teilhaben lässt. Mit genauen Uhrzeiten versehen ist dort sehen, welche Schritte und Handlungen zu Gwyneths Morgenroutine gehören. "Ich liebe es, meinen Tag mit einem Work-out zu beginnen", erzählte die zweifache Mutter in dem Clip. Sie fuhr fort, dass sie bereits seit 16 Jahren mit derselben Trainerin zusammenarbeite. Anschließend macht es sich die "Sieben"-Darstellerin mit einem Buch und einem Glas Selleriesaft in ihrer privaten Sauna bequem, bevor sie eine ausgiebige Dusche nimmt.

Da sie sich die Goop-Gründerin an diesem Tag auch noch auf ein Event vorbereiten musste, nahm sie die Zuschauer noch etwas mehr durch ihren Alltag mit. So freute sich Gwyneth im Anschluss beispielsweise darüber, dass sie sich für eine Launch-Party etwas goldenen Schmuck ausleihen durfte. Abschließend teilte sie noch einige Eindrücke des Abends.

