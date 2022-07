Karriere-Aus: Vermisst Gwyneth Paltrow die Schauspielerei?

Wird Gwyneth Paltrow (49) je wieder vor der Kamera stehen? Mit "Shakespeare in Love" gelang der Schauspielerin 1998 der große Durchbruch – seitdem feierte sie internationale Erfolge. Doch neben ihrer Filmkarriere konzentrierte sich die Glee-Darstellerin auch auf eine Unternehmensgründung: Mit der Lifestyle-Marke Goop verkauft Gwyneth Kleidung, Beautyprodukte, Sexspielzeuge und eine Kerze, die nach ihrer Vagina duften soll. So hat sie zugunsten ihrer Firma sogar die Schauspielerei auf Eis gelegt – aber vermisst Gwyneth das Filmgeschäft denn gar nicht?

In einem Interview mit Today stellte Gwyneth klar, dass sie sich nicht nach der Schauspielerei zurücksehnt: "Ich vermisse das alles wirklich nicht. Aber ich denke, ich hatte so viel Glück, dass ich das machen konnte, und ich bin mir sicher, dass ich es irgendwann wieder machen werde", sagte die 49-Jährige dankbar. Außerdem fügte Gwyneth hinzu, dass sie "überhaupt nicht vom Filmgeschäft träumt" – Goop sei jetzt ihre Zukunft: "Das Team versucht immer, mich zu einem Film zu überreden, aber ich liebe wirklich, was ich tue, und ich liebe es, wie [...] wir in der Lage sind, ein Produkt aus dem Nichts zu schaffen", schwärmte sie von ihrem Unternehmen.

Dennoch sei ein zukünftiges Schauspiel-Comeback bei Gwyneth nicht auszuschließen, wie die Ex von Brad Pitt (58) ebenfalls verriet:"Ich habe meiner Mutter versprochen, dass ich irgendwann, bevor ich sterbe, ein Theaterstück machen würde, also... werde ich dieses Versprechen irgendwann einlösen", offenbarte sie.

Getty Images Gwyneth Paltrow im Januar 2020 in Los Angeles

Getty Images Gwyneth Paltrow im Juli 2022

Getty Images Gwyneth Paltrow im November 2021

