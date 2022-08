Nach Pizza-Flop: Scheitert Brooklyn Beckhams Koch-Karriere?

Fällt es Brooklyn Beckham (23) etwa schwer, den richtigen Beruf für sich zu finden? Der Sohn von Victoria (48) und David Beckham (47) scheint sich in seinen jungen Jahren noch immer unsicher zu sein, womit er am Besten in die erfolgreichen Fußstapfen seiner berühmten Eltern treten könnte – denn im Laufe der vergangenen Jahre hatte er immer wieder Projekte angefangen und schlussendlich doch wieder verworfen. Auch mit seiner jüngsten Karriere als Koch scheint Brooklyn nur mäßig durch die Decke zu gehen.

Via Instagram teilte Brooklyn am Dienstag einen Clip, in dem er im Schnelldurchlauf eine Pizza aufs Blech zauberte. "Frische Pizza", kommentierte er das Video, während er nach und nach die Zutaten hinzugab. Viele seiner Fans schienen von seinem Tutorial jedoch alles andere als begeistert zu sein und legten dem 23-Jährigen deshalb durch die Blume nahe, vielleicht lieber doch eine andere Karriere anzustreben. "Meine italienische Großmutter würde tot umfallen, wenn sie das sehen könnte" oder "Das ist die unappetitlichste Pizza, die ich jemals gesehen habe", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte auf seinem Social-Media-Profil.

Bevor Brooklyn als Koch ganz groß hinauskommen wollte, hatte der Beckham-Sprössling bereits so manch andere Träume – denn neben einer Karriere als Model oder Fotograf hatte er zeitweise auch davon geträumt, als Fußballprofi durchzustarten. Der wahre Erfolg blieb ihm im Rückblick auf diese verschiedenen Laufbahnen jedoch verwehrt. Wie es wohl mit seiner Koch-Karriere weitergeht?

Getty Images Brooklyn Beckham im November 2018 in London

Getty Images Brooklyn Beckham bei der Met Gala 2021

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham, Fotograf

