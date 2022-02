Kochen will gelernt sein! Brooklyn Beckham (22), der älteste Sohn von Ex-Fußballprofi David Beckham (46) und der ehemaligen Spice Girls-Sängerin Victoria Beckham (47), hat bereits einige Versuche gestartet, um Karriere zu machen. Nachdem ihm der Werdegang als Profifußballer verwehrt geblieben ist, versuchte er sein Glück an der Parsons School in New York. Sein Studium der Fotografie brach er dann aber nach weniger als einem Jahr wieder ab. Nun hat Brooklyn ein neues Projekt in Angriff genommen – doch davon hat er eigentlich gar keine Ahnung...

Der 22-Jährige hat seine eigene Kochshow gestartet. Skurril ist: Brooklyn soll gar nicht kochen können. Wie ein Insider der New York Post berichtete, soll der Beckham-Nachwuchs Spezialisten haben, die die Gerichte für ihn vorbereiten. Er solle sogar Spickzettel haben, auf denen vermerkt ist, wie die Küchengeräte heißen – unter anderem auch für "Schneebesen". Obwohl die Social-Media-Serie "Cooking with Brooklyn" pro Folge nur ca. acht Minuten geht, kostet die Produktion einer Episode um die 100.000 US-Dollar. Mit dem Budget wird unter anderem auch das Team, bestehend aus 62 Fachleuten, bezahlt.

Die Idee zu der Show kam während des Lockdowns auf. Brooklyn hatte laut eigener Aussage Langeweile und begann sich für Essen und Ernährung zu interessieren. Die Zubereitung der Gerichte hielt er mit seinem Handy fest und teilte die Inhalte dann mit seinen über 13 Millionen Instagram-Followern. Seinen Fans scheint der Koch-Content auch trotzdem zu gefallen. "Ich hoffe er bringt ein Kochbuch raus, das sieht so lecker aus", schrieb zum Beispiel ein User unter eins der Videos auf der Scoial-Media-Plattform.

Getty Images Brooklyn Beckham, Male-Model

Getty Images David, Victoria und Brooklyn Beckham

Getty Images Brooklyn Beckham bei Nordstrom in NYC im Mai 2018

