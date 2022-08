Per Baby: So süß war Toni Kroos' Heiratsantrag an Jessy!

Toni Kroos (32) ließ sich was einfallen! Der Fußballer betont immer wieder, wie wichtig ihm seine Familie ist: Seit 2015 ist er schon mit seiner langjährigen Freundin Jessica verheiratet, das Paar hat drei Kinder. 2013 kam Leon auf die Welt, drei Jahre später folgte Tochter Amelie und noch mal drei Jahre später Sohnemann Finn. Jetzt verriet Toni, wie er seiner Liebsten damals die Frage aller Fragen stellte.

In einem Projekt der Toni-Kroos-Stiftung, in dem ihm Prominente 90 Fragen stellen dufte, verriet er jetzt, dass er für den Heiratsantrag seinen ersten Sohn Leon zu Hilfe gezogen hatte. Toni zog dem Kleinen einen Body an, auf dem "Willst du Papa heiraten?" zu lesen war. "Dann habe ich Jessy unter einem Vorwand hochgerufen und kurz bevor sie an den Wickeltisch kam, bin ich hinter der Tür verschwunden", berichtete der Sportler von dem besonderen Moment. Doch das war nicht ganz ungefährlich: "In den Sekunden war ich dann auch ganz kurz nervös, ob das Kind von der Kommode rollt..."

Im Endeffekt ist aber alles gut gegangen – und seine Jessy hat Ja gesagt. Einen noch größeren Liebesbeweis als sein Antrag war aber wohl sein Rücktritt aus der Nationalmannschaft 2021 – denn den vollzog der Weltmeister von 2014 auch nur wegen seiner Familie. "Ich möchte auch mehr als Ehemann und Papa für meine Frau und meine drei Kinder da sein", hatte er erklärt.

Anzeige

Instagram / toni.kr8s Toni Kroos mit seiner Familie im Phantasialand

Anzeige

Getty Images Toni Kroos und seine Frau Jessy im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Toni und Jessica Kroos nach dem WM-Finale 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de