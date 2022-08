Das ging wohl nach hinten los: Bill Kaulitz' OnlyFans floppt

Das hatte Bill Kaulitz (32) sich wohl anders vorgestellt. Dem Musiker gelang mit Tokio Hotel 2005 der weltweite Durchbruch – seitdem ist der Sänger aus der Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken. Nun wollte der Künstler mal in einer anderen Branche Fuß fassen: Seit neuestem ist er auf der Erotikplattform OnlyFans unterwegs. Das Interesse an Bills Nacktfotos hält sich aber offenbar in Grenzen!

Schon für zehn Euro im Monat dürfen Fans sich über erotische Aufnahmen von dem 32-Jährigen freuen – jedoch scheinen dieses Angebot verhältnismäßig wenig Menschen in Anspruch nehmen zu wollen. Das frustriert den "Durch den Monsun"-Interpret ziemlich, wie er in seinem Podcast "Kaulitz Hills" deutlich machte: "Ich finde das nicht okay von euch, ich sage es, wie es ist." Dabei gab er zuvor an, für alles offen zu sein.

Ganz so mies wie am Anfang läuft es inzwischen nicht mehr. "Es wird gerade besser, aber es ist ganz weit unter meinen Erwartungen und ich bin eine Mischung aus enttäuscht und sauer", gab Bill geknickt zu.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Bill Kaulitz im Juli 2019 in Berlin

Press Factory Bill Kaulitz beim OUMPH! Pop-Up Späti Launch-Event

