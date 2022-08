Bill Kaulitz startet OnlyFans: Nur für den guten Zweck?

Bill Kaulitz (32) will sich für seine Fans ausziehen. Diese Ankündigung machte er jetzt vor seinem Bruder Tom Kaulitz (32). Regelmäßig geben die beiden Tokio Hotel-Gründer tiefe Einblicke in ihr Privatleben und tauschen in ihrem Podcast intime Details aus. Erst im Juli thematisierten die Brüder beispielsweise Po-Behaarung und Toilettengänge. Jetzt überrascht Bill mit seinem neuesten Projekt: Er hat sich bei OnlyFans einen Account angelegt!

In der neuesten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" berichtete der Sänger nun von seinem großen Vorhaben. "Ich habe viele heiße Bilder, die ich da hochladen werde", versprach Bill seinen Fans und ruft diese dazu auf, seinen Account zu abonnieren: "Jetzt müssen mich aber auch alle unterstützen! Weil ich ja testen will, wie erfolgreich ich da sein kann. Schaut euch meine heißen Fotos an, abonniert mich, zahlt mir Geld!" Einen Teil des Ertrags wolle der Künstler an eine Organisation spenden, die er erst noch auswählen muss. "Wahrscheinlich was mit exotischen Tieren aus dem Entertainment-Bereich", überlegte er.

Für 10 Euro im Monat erhält man das Abo für Bills erotische Bilder. "Wenn ihr das jetzt nicht macht, heißt das automatisch, ihr habt kein Herz für Tiere", scherzte der 32-Jährige. Zusätzlich soll der Account aber auch einfach ein "Geschenk an die Fans" sein, nachdem es eine zweiwöchige Podcast-Pause gegeben hatte.

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Januar 2020

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz im Juni 2022

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz im Juni 2021

