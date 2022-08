Fans zwiegespalten: Maren Wolf posiert halbnackt mit Sohn

Mit diesem Posting spaltet Maren Wolf (30) die Gemüter! Die Influencerin teilt so ziemlich alles aus ihrem Leben. So macht sie auch keinen Halt vor intimen Momenten, wie beispielsweise die Ehekrise mit ihrem Liebsten Tobias Wolf oder auch den Alltag mit Sohnemann Lyan. Sie zeigt zwar nicht mehr sein Gesicht, lässt ihre Fans aber trotzdem an ihrer Mutterrolle teilhaben. Nun postete sie ein neues Pic mit Lyan: Oben ohne posiert Maren mit ihrem zweijährigen Sohn und hinterlässt eine zwiegespaltene Community!

Auf ihrem Instagram-Profil ist der besagte Schnappschuss zu sehen. Maren schaut lasziv in die Kamera und trägt dabei lediglich eine Bluejeans. Ihre Oberweite wird von ihrem Sohn Lyan verdeckt, der auf ihrem Arm ist. Manche Abonnenten feiern das Pic total und schwärmen in den Kommentaren: "Das Bild ist so unglaublich schön mit so einer Riesen-Bedeutung. Ich liebe das Bild" und: "Wunderschön, liebe Maren." Doch wohl nicht allen ist die Bedeutung des Fotos klar.

"Ich finde das Bild eigentlich sehr schön, aber ich frage mich auch, ob es dein Sohn genauso sieht, wenn er etwas größer ist" oder auch: "Wieso nackt? Bei Babybildern ist es noch ästhetisch, aber so ist es etwas anzüglich", kritisierten zwei User. Aber was meint ihr: Ist Marens Pose zu viel des Guten?

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im April 2022

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan auf Mallorca

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

