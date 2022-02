Maren (29) und Tobias Wolf scheinen ihre Eheprobleme überwunden zu haben! Vor wenigen Wochen machten die YouTuber publik, dass sie momentan eine schwere Krise haben – und deshalb eine Paartherapie angefangen hätten. Nach einigen Sitzungen scheint es bei den beiden nun aber wieder bergauf zu gehen. Im Netz ließ Maren jetzt durchblicken, wie sehr sie um ihre Ehe gekämpft hat!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 29-Jährige nun ein paar Schnappschüsse aus ihrem Winterurlaub in Österreich. In der Bildunterschrift machte Maren klar, dass die vergangenen Monate absolut nicht leicht für sie gewesen seien. "Ich kann euch nur sagen, wenn euch etwas oder jemand wichtig ist, dann kämpft. Wenn beide nur stark genug kämpfen, ihre Egos zurückstecken und einfach auf ihr Herz hören, kann das Wunder bewirken. Ich liebe meine kleine Familie so und werde immer kämpfen", notierte die Influencerin.

Bereits in einem YouTube-Video hatte die Kölnerin vor wenigen Tagen angedeutet, dass es in ihrer Ehe endlich wieder besser laufe. "Wenn ich so zurückschaue, weiß ich jetzt zum Beispiel auch, wie sehr ich Tobi eingeschränkt habe, wie ich das eigentlich gar nicht wollte", gab die Mutter eines Sohnes ehrlich zu.

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf, Influencer-Paar

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im Februar 2022

Instagram / marenwolf Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

