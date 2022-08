Neuer Song nach sechs Jahren: Britney-Spears-Fans rasten aus

Britney Spears (40) flasht ihre Fans! In den vergangenen Monaten war die Sängerin nicht aufgrund ihrer Musik in aller Munde. Es ging vor allem um die Auswirkungen der Vormundschaft ihres Vaters auf sie. Nach Beendigung der Vormundschaft machte Britney große Pläne: Sie heiratete ihren Partner Sam Asghari (28) und wollte sogar ein Baby bekommen. Jetzt startete sie musikalisch auch wieder durch. Sie veröffentlichte gemeinsam mit Elton John (75) einen Song – und ihre Fans sind völlig aus dem Häuschen davon!

Der neue Song heißt "Hold Me Closer". Es ist ein poppiger Gute-Laune-Song, bei dem Britney und Elton im Duett singen. Das Lied ist ein Remix von Eltons Songs "Tiny Dancer" und "The One". "Britney ist zurück und hat die letzten Wochen des Sommers gerettet", freute sich ein Fan auf Twitter. "Es ist pures Gold. Ich weine. Ich habe jahrelang darauf gewartet", konnte ein anderer nicht fassen, dass Britney nach sechs Jahren Pause neue Musik veröffentlicht hat.

Auch ihrem Mann Sam schien der Song zu gefallen. In seiner Instagram-Story schrieb er: "Worte können nicht beschreiben, wie verdammt stolz ich bin." Er möchte sich den Song die ganze Nacht anhören, versicherte der Fitnesstrainer außerdem. Wie gefällt euch das Lied? Gebt eure Meinung unten ab!

Getty Images Britney Spears und Elton John bei einer Veranstaltung 2013

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears, People's Choice Awards

