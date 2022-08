Pietro Lombardi und Laura verraten: Wird ihr Baby gezeigt?

Wird Pietro Lombardis (30) zweites Kind in der Öffentlichkeit gezeigt? Der Sänger verkündete gerade erst, dass er zusammen mit Freundin Laura Maria Rypa (26) das erste Kind erwartet. Und seitdem schweben die beiden im Familienglück. Der DSDS-Star wird allerdings schon zum zweiten Mal Papa, denn mit seiner Ex Sarah Engels (29) hat er bereits Söhnchen Alessio (7). Im Netz haben Pietro und Laura jetzt auch verraten, ob sie ihr Baby denn auch zeigen wollen.

Als Pietro und Laura einen gemeinsamen Livestream auf Instagram machten, nutzten die Fans die Gelegenheit, sich zu erkundigen, ob sie den Nachwuchs dann auch zu Gesicht bekommen werden. "Das lass ich erst mal so als Fragezeichen stehen", ließ Pietro die Antwort offen. Seine Liebste wurde da schon etwas konkreter: "Wir haben uns noch nicht wirklich darüber unterhalten, wir gucken noch. Ich denke jetzt nicht, dass wir es frontal in die Kamera halten werden – aber ja." Auch wenn die Entscheidung wohl noch nicht endgültig gefallen ist, stehen die Chancen, das Baby zumindest zum Teil zu sehen, also gar nicht so schlecht.

Vielmehr Details haben Pietro und Laura bisher noch nicht preisgegeben. Auch Name und Geschlecht sind noch nicht bekannt. Die beiden gaben aber bereits preis, selbst noch nicht zu wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Da wollen sie sich überraschen lassen.

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi im April 2019

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Juli 2022

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de