So süß schwärmt Peter Maffay von seiner Tochter Anouk

Seit drei Jahren ist Peter Maffay (72) Vater einer Tochter. Die kleine Anouk krönte das Glück des Sängers und seiner Freundin Hendrikje Balsmeyer (35). Auch wenn der Musiker in seinem Beruf noch schwer aktiv ist, scheint er ganz in seiner Rolle als Papa aufzugehen. In einem Interview verriet Peters Freundin Hendrikje jetzt, wie weich und liebevoll der Rockstar durch seine Tochter geworden sei.

Mit Bunte sprach das Pärchen darüber, wie ihr Töchterchen zum Schreiben ihres Kinderbuches angeregt hat. "Ich freue mich immer so sehr, wenn sie lacht, weil sie damit auch in mir eine positive Energie erzeugt. Anouk macht jeden meiner Tage schöner!", schwärmte Peter. Hendrikje fügte hinzu, wie schön es sei, ihren Partner als Papa zu erleben: "Sie haben eine besondere Verbindung zueinander." Gegenüber seiner Tochter sei er auch immer weich und liebevoll. "Es ist ja auch der Grund, warum Peter und ich zusammengekommen sind: Dass da nicht nur der Rockstar auf der Bühne ist, sondern ein sensibler Mann."

Der Künstler und die Gymnasiallehrerin sind mittlerweile seit sieben Jahren ein Paar, trotz des großen Altersunterschieds. Aufgrund dessen habe es auch kritische Stimmen gegeben, gab Peter zu. "Aber das Alter spielt für uns keinerlei Rolle, wir wissen, dass wir die gleichen Ziele und Werte haben", versicherte er. Für sie sei nur wichtig, dass sie eine kleine Familie geworden sind. Auch sein 18-jähriger Sohn Yaris lebe bei ihnen.

Getty Images Peter Maffay im März 2014 in Berlin

Getty Images Peter Maffay bei den Bambis 2019 in Baden-Baden

Agen / BACKGRID Peter Maffay mit seiner Partnerin Hendrikje Balsmeyer

