Über 20 Jahre älter: Sie liebt Peter Maffays Sohn Yaris (18)

Peter Maffay (72) hat allen Grund zur Freude! Der Musiker nimmt in diesem Jahr als Coach in der Castingshow The Voice of Germany teil. Doch auch privat ist es gerade eine spannende Zeit für die Rocker-Legende: Denn seine dreijährige Tochter Anouk wirbelt seinen Alltag ganz schön durcheinander. Peters 18-jähriger Sohn Yaris hat hingegen gerade Schmetterlinge im Bauch: Seit einem knappen halben Jahr hat er nämlich eine Frau an seiner Seite!

Auf Instagram teilte der Spross des Tabaluga-Erfinders ein verliebtes Pärchen-Foto mit seiner Melissa: Darauf sitzt er hinter ihr auf einem SUP-Board und hält seine Arme innig um sie geschlungen. "Dieser Moment, wenn du bemerkst, dass sie die Eine ist", schrieb Yaris glücklich unter das Bild. Auf ihrem Profil verrät die gebürtige Peruanerin, dass sie bereits stolze Mama ist.

Denn Melissa ist auch ein ganzes Stück älter als Yaris. Wie Bild berichtete, ist sie Anfang 40 – das Paar trennen also etwa 25 Jahre. Doch das ist im Vergleich zu Papa Peter noch eine überschaubare Distanz: Der Sänger ist stolze 37 Jahre älter als seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer (35).

ProSieben/SAT.1 / André Kowalski Peter Maffay, Stefanie Kloß, Mark Forster und Rea Garvey bei "The Voice of Germany", 2022

Getty Images Peter Maffay im Dezember 2020

Agen / BACKGRID Peter Maffay mit seiner Partnerin Hendrikje Balsmeyer

