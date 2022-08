Loredana Wollny ist schwanger: Was ist mit dem Kindsvater?

Wie hat Loredana Wollnys (18) Partner auf die Baby-News reagiert? Schon vor einigen Tagen teaserte Silvia Wollny (57) an, dass sie sich bald auf zwei weitere Sprösslinge in der Familie freuen darf. Am Sonntag wurde das Geheimnis dann zumindest zum Teil gelüftet: Loredana, Silvias jüngste Tochter, bekommt ihr erstes Kind. Der Vater des Babys scheint der junge Davin zu sein, den sie ihrer Community vor wenigen Monaten als ihren Partner vorstellte. Bislang äußerte sich der Vater aber nicht zur Schwangerschaft!

Fans stellten Loredana auf Instagram fleißig Fragen zu ihrer Schwangerschaft. Einige wollten wissen, ob die 18-Jährige eine alleinerziehende Mama wird – dem sei aber nicht so. "Nein, warum denn? Habe doch den Vater an meiner Seite", antwortete sie und betonte, dass sie und ihr Babydaddy noch zusammen sind. Einige Fans irritierte wohl auch, dass der Vater noch nichts gepostet hat. Aber auch dafür fand Loredana eine Erklärung: "Der Papa freut sich natürlich auch sehr! Er steht aber nicht in der Öffentlichkeit und das bleibt auch erst mal so."

Die Fans freuten sich so oder so riesig mit dem Wollny-Spross und überhäuften ihn in auf Instagram mit Glückwünschen und lieben Kommentaren. "Alles Gute für dich! Pass auf dich auf. Eine schöne Schwangerschaft und alles Gute für die Geburt", schrieb unter anderem ein Follower.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny, Influencerin

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im August 2022

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny im April 2022

