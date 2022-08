"Temptation Island": Kate Merlan hatte Mega-Zoff mit Lukas

Kate Merlan (35) packt über ihre Zeit bei Temptation Island V.I.P. aus! 2021 testete die Reality-TV-Bekanntheit gemeinsam mit ihrem Mann Jakub Jarecki (26) ihre Treue in der pikanten Fremdflirt-Show. Nach der Sendung heiratete das Paar sogar, doch die Dreharbeiten waren für die Influencerin kein Zuckerschlecken. Im Promiflash-Interview erzählte Kate von jeder Menge Beef unter den Kandidaten, der gar nicht ausgestrahlt wurde!

"Bei so einer langen Zeit passieren viele Sachen, die nicht gezeigt werden oder die man nicht gesehen hat", begann Kate im Promiflash-Interview zu erzählen. Beispielsweise verstand sich die Beauty mit Verführer Lukas Berghof anfänglich am besten, doch irgendwann gerieten die beiden mächtig aneinander. "Ich hatte mit Lukas einen extremen Konflikt, das wurde aber nicht gezeigt. Er sollte, glaube ich, einfach sein Saubermann-Image behalten. Das wahre Gesicht von Lukas hat man nicht gesehen", enthüllte die 35-Jährige.

Nach dem Zoff mit Lukas ging Kate mit Patrik Hoffmann auf ein Date, bei dem es viel Drama gab, aber auch das wurde laut Kate nicht gesendet. Jetzt möchte sie jedoch nicht erzählen, was genau zwischen ihr und Lukas vorgefallen war. "Da gebe ich ja Lukas wieder Aufmerksamkeit und das hat er nicht verdient. Ich habe es in der Sendung verhindert, dass Lukas weiterhin so gepusht wird", meinte Kate gegenüber Promiflash.

RTL Kate Merlan und Lukas Berghof bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner Patrik Hoffmann, "Temptation Island V.I.P."-Verführer 2021

Instagram / katemerlan Kate Merlan bei einem Festival, August 2022

