Kate Merlan (34) und Jakub Jarecki haben den Beziehungstest bestanden! Bei Temptation Island V.I.P. stellte sich das Paar den Spielchen der Verführer und Verführerinnen. In der Show blieb auch zwischen den beiden das Drama nicht aus. Die Influencerin erklärte danach knallhart: Im echten Leben hätte sie ihrem Schatz seine Taten nicht verziehen. Jetzt verrieten Kate und Jakub gegenüber Promiflash: Die Ereignisse in der Realityshow gingen nicht spurlos an ihnen vorbei!

Im exklusiven Plausch mit Promiflash gaben die zwei dazu intime Einblicke in ihre Gefühlswelt. Sowohl mental als auch körperlich ging ihnen die Zeit in dem Reality-TV-Format sehr nah. Besonders Kate hatte mit einigen körperlichen Problemen zu kämpfen. "Bei mir war es einmal der körperliche Verfall. Ich bin dicker geworden, habe Pickel bekommen und auch graue Haare. Ich sah irgendwann einfach aus wie eine 50-jährige dicke Frau", schilderte die Beauty ehrlich. Während der Dreharbeiten fühlte sie sich nach einiger Zeit überhaupt nicht mehr wohl in ihrer Haut. An Schlaf war für Kate zudem auch nicht zu denken.

"Ich habe irgendwann richtige Halluzinationen und auch Wahnvorstellungen bekommen", erklärte sie weiter. Zwischenzeitlich ging es ihr sogar so schlecht, dass sie mehrmals von einem Notarzt versorgt werden musste. "Ich hatte wirklich alles. Von Kreislauf- und Augenproblemen bis hin zu einem geschwollenen Gesicht", offenbarte die TV-Bekanntheit im Gespräch mit Promiflash. Eigentlich sei Kate sehr belastbar – doch die lange räumliche Trennung von Jakub war für sie augenscheinlich eine Nummer zu viel. Doch auch ihr Liebster durchlebte eine harte Zeit. Bereits am ersten Morgen in der Temptation-Villa fühlte er sich kaputt und ausgelaugt.

Von Tag zu Tag ging es ihm immer schlechter. Essen bekam Jakub deswegen fast gar nicht runter und verlor sogar Gewicht. "Ich habe in der Zeit drei bis vier Kilo abgenommen", berichtete der Sportler. Er fühlte sich körperlich einfach am Ende. In einem Gespräch mit seinem Kollegen Udo Bönstrup (27) brach er schließlich zusammen und fiel in eine Tür – der Tiefpunkt für ihn. "Es sind leider viele Sachen passiert, die einfach auch irgendwo Grenzen überschritten haben", resümierte Kate diesbezüglich. Darum musste die 34-Jährige während ihrer Teilnahme mehrfach von einem Psychologen betreut werden.

RTL Kate Merl bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Jakub Jarecki, Kate Merlan und Lola Weippert bei "Temptation Island V.I.P."

Temptation Island V.I.P., RTL "Temptation Island V.I.P."-Jakub

RTL Kate Merlan und Jakub Jarecki Arm in Arm

