Kaum gealtert: Barbara Salesch (72) verrät ihr Geheimnis

Barbara Salesch (72) hat sich kaum verändert! Die Juristin fällte von 1999 bis 2012 in ihrer Gerichts-Realityshow "Richterin Barbara Salesch" ihr Urteil im TV. Bislang wurden 2.147 Folgen ausgestrahlt – nach zehn Jahren Pause wird es nun endlich weitergehen: Am 5. September wird die Richterin wieder im deutschen Fernsehen gezeigt. Doch trotz der langen Auszeit scheint Barbara kaum gealtert zu sein – sie verrät nun, warum!

An dem Aussehen der Juristin hat sich fast nichts verändert: Sie trägt noch immer eine Brille und ihre kurzen Haare in der Farbe Rot. "Ich habe nie darüber nachgedacht, meine Frisur zu ändern, weil die wunderbar ist", erklärte die 72-Jährige in einem Bild-Interview. Zwar müsse sie das knallige Rot regelmäßig auffrischen, jedoch habe die Richterin dadurch einen großen Vorteil: "Ich muss mir gar nicht viel Schminke ins Gesicht hauen, sondern habe die Farbe immer dabei." Außerdem witzelte die TV-Bekanntheit, dass sie die Kameras nicht mehr so nah an ihr Gesicht kommen lasse und sie deshalb kaum älter wirke.

Doch nicht nur Barbara feiert ihre Rückkehr ins deutsche Fernsehen. Auch TV-Richter Ulrich Wetzel (65) wird wieder in seiner Gerichtsshow zu sehen sein. So wird seine Sendung "Ulrich Wetzel – Das Strafgericht" gleich im Anschluss von Barbaras Show ausgestrahlt werden. Darüber ist der Jurist nicht nur erfreut, sondern sieht auch eine Notwendigkeit darin: "Wir leben in einer Zeit der Veränderungen, Menschen suchen Halt und Zentrierung – das bietet unsere Gerichtssendung."

ActionPress Richterin Barbara Salesch im Jahr 1999

Getty Images Barbara Salesch im Januar 2013

RTL / Stefan Gregorowius Barbara Salesch und Ulrich Wetzel, TV-Juristen

