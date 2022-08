Nach "Rust"-Tragödie: Alec Baldwin bald am Broadway zu sehen

Nimmt Alec Baldwins (64) Karriere wieder Fahrt auf? Seit dem tödlichen Unfall am Set seines Films "Rust" ging es für den Schauspieler beruflich bergab. Der Hollywoodstar wird beschuldigt, verantwortlich für den Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) zu sein. Er selbst bestreitet das jedoch. Dennoch wirken sich die Vorwürfe negativ auf die Karriere des siebenfachen Vaters aus. Doch nun scheint es wieder Hoffnung für den Filmstar zu geben: Alec wurde für eine Broadway-Show engagiert.

Wie New York Post berichtete, werde der 64-Jährige im kommenden Frühjahr eine Rolle in dem Theaterstück "Art" übernehmen. Bei dem Stück handelt es sich um eine Neuauflage einer Komödie, die sich um eine Kunstwelt in Paris dreht. Neben Alec werden auch Tony Shalhoub (68) und John Leguizamo für das Theaterstück auf der Bühne am Broadway stehen.

Erst vor wenigen Wochen hatte der "Pearl Harbor"-Darsteller noch den Verlust mehrerer Filmprojekte beklagt. Insgesamt fünf Engagements habe er seit dem vergangenen Oktober verloren. Im Interview mit CNN erzählte er: "Sie haben mir [...] gesagt: 'Wir wollen den Film nicht mit dir machen wegen [des Vorfalls]."

Alec Baldwin auf einem Charity-Event in NYC im September 2018

Alec Baldwin, Filmstar

Alec Baldwin im Oktober 2021 in New York

