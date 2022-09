Patrice Aminati ehrlich: Neu-Mama sein ist oft nicht leicht

Auch für Patrice Aminati birgt das Mama-Dasein ungeahnte Herausforderungen. Vor wenigen Tagen verkündeten die Psychologiestudentin und ihr Ehemann Daniel Aminati (48) die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes, Tochter Charly Malika. Im Netz lässt das Paar seine Fans seither an seinem neuen Familienglück teilhaben. Doch wie Patrice nun in einem Baby-Update verriet, stößt auch sie als frischgebackene Mama hin und wieder an ihre Grenzen.

"Ein Kind zu bekommen – das ist ein Wechselbad der Gefühle. Man ist auf Rosen gebettet... Aber auch Rosen haben Dornen", gab die Blondine in ihrer Instagram-Story zu. Während sie und ihre Kleine im Krankenhaus zu einem eingespielten Team wurden, gehe es zu Hause drunter und drüber. "Da wartete der Haushalt, die nicht ausgepackten Taschen, Essen musste gekocht werden... Ich, wir mussten ankommen und uns erst mal neu sortieren und finden, Abläufe und Strukturen mussten gefunden werden. Alles blieb und bleibt liegen... nur Charly Malika zählt", teilte die Neu-Mama in ihren Fans mit.

Doch etwas daran ändern wolle Patrice nicht. "Das ist schön so...", betonte die Studentin. Besonders toll finde sie die Entwicklung, die ihr Gatte in den vergangenen Tagen gemacht hat. "Es geschehen ungeahnte Dinge: Daniel kauft ein, rast in die Apotheke, saugt und kocht", plauderte sie aus und stellte klar, dass das auch gerne so bleiben dürfe.

