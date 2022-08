Ausgefallener Name: Daniel Aminatis Tochter ist auf der Welt

Endlich ist es so weit! Daniel Aminati (48) und seine Frau Patrice Aminati verkündeten im März dieses Jahres niedliche Neuigkeiten: Ihr erster Nachwuchs war auf dem Weg! Nur kurz darauf heirateten die beiden und zeigten niedliche Einblicke in ihre Trauung im Netz. Aber auch die Schwangerschaft dokumentierten sie fleißig. Kein Wunder also, dass sie jetzt auch diese Neuigkeiten teilen: Daniel und Patrices Tochter ist auf der Welt!

Auf ihren Instagram-Profilen machten sie die News nicht nur publik – sie zeigten auch schon ihr Neugeborenes und offenbarten sogar ihren Namen: "Charly Malika Aminati. Du bist nun bei uns – am 22. August 2022 geboren. Ein magisches Datum für ein magisches Ereignis, das unsere Familie komplett macht." Schon jetzt scheint das kleine Wunder das Liebesglück der zwei komplett zu machen.

"Mehr Glück kann es für uns nicht geben – wir sind voller Liebe und Dankbarkeit", schrieben die frischgebackenen Eltern noch dazu. Charly sei gesund und munter. Aber auch Patrice sieht kurz nach der Geburt schon wieder total frisch aus, denn sie strahlte in die Kamera – genau wie ihr Liebster Daniel.

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminati und seine Frau Patrice im Januar 2022

Anzeige

Instagram / danielaminati Daniel Aminatis Tochter Charly Malika Aminati

Anzeige

Instagram / danielaminati Patrice und Daniel Aminati im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de