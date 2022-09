"Teen Mom"-Stars Jade Cline und Sean Austin sind verlobt!

Bei Jade Cline (25) und Sean Austin läuten bald die Hochzeitsglocken! Die beiden Teen Mom-Stars führten in der Vergangenheit eine turbulente On-off-Beziehung. Ihre gemeinsame Tochter Kloie verband die beiden aber immer miteinander. Nun sind die beiden schon seit Längerem wieder ein Paar – und wollen wohl in Zukunft auf alle Fälle weiterhin gemeinsame Wege gehen: Jade und Sean haben sich nämlich verlobt!

Die zwei posteten ein Video auf TikTok, in dem der Antrag zu sehen ist. "Unser 'Glücklich bis ans Lebensende' hat gerade erst begonnen. Ich bin so froh, dass wir das endlich teilen können. Ich werde im Oktober 2023 Frau Austin sein. Wir haben dafür gearbeitet und ich bin so stolz darauf, wo wir jetzt sind. Liebe gewinnt immer", schrieb die glückliche Blondine. Eigentlich war die Verlobung schon im Juli – das Paar habe sie aber erst jetzt bekannt gegeben.

Fans freuten sich riesig mit dem Ehepaar in spe und überhäufte es in der Kommentarspalte mit Glückwünschen und lieben Worten. "Ich musste gerade weinen. Herzlichen Glückwunsch! Endlich. Ich bin so froh, dass ihr die harten Zeiten durchgestanden habt", freute sich beispielsweise eine Followerin.

Anzeige

Instagram / jadecline_ Jade Cline, "Teen Mom"-Star

Anzeige

Instagram / jadecline_ Jade Cline mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / jadecline_ Jade Cline, "Teen Mom 2"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de