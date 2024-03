Nach Hochzeit: Jade Cline hat die Antibabypille abgesetzt!

Sie ist im Babyfieber! Nach einer jahrelangen On-off-Beziehung traten die beiden Teen Mom-Stars Jade Cline (26) und Sean Austin im Oktober vor den Traualtar. Die beiden sind bereits Eltern von Töchterchen Kloie – doch die Familienplanung der Frischvermählten ist noch nicht abgeschlossen. "Ich habe die Antibabypille abgesetzt", gesteht die US-Amerikanerin im Interview mit E! News. "Ich habe seit etwa drei Wochen keine Pille mehr genommen. Sie ist mir ausgegangen", erklärt Jade.

Im September vergangenen Jahres hatten die beiden überglücklich via TikTok ihre Verlobung verkündet. "Unser 'Glücklich bis ans Lebensende' hat gerade erst begonnen. Ich bin so froh, dass wir das endlich teilen können. Ich werde im Oktober 2023 Frau Austin sein. Wir haben dafür gearbeitet und ich bin so stolz darauf, wo wir jetzt sind. Liebe gewinnt immer", schrieb Jade unter das Video, in welchem der Antrag zu sehen ist.

Doch auch an weniger schönen Ereignissen ihres Lebens lässt die Blondine ihre Fans teilhaben: In der Reunion-Ausgabe von "Teen Mom" gestand die Blondine, dass sie aufgrund einer Po-Operation fast das Zeitliche gesegnet hätte. "Ich glaube, ich wäre gestorben", erinnert sich die Reality-TV-Darstellerin an die schwierigen Stunden nach dem Eingriff zurück.

jadecline_ Sean Austin und Jade Cline

Instagram / jadecline_ Jade Cline im Juli 2021

