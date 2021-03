Läuten für Jade Cline etwa bald die Hochzeitsglocken? Die Teen Mom-Bekanntheit hat mit Sean Austin eine dreijährige Tochter namens Kloie. Nach einer ersten Trennung von ihrem Partner verkündete sie Anfang des Monats, dass sie ihrer Liebe eine zweite Chance geben würden. Doch feiern die Turteltauben nicht nur eine Reunion, sondern gehen noch einen Schritt weiter? Fans spekulieren jetzt, ob Sean Jade einen Antrag gemacht haben könnte.

Die dreiköpfige Familie verbringt gerade ein paar freie Tage in Las Vegas. Ein Urlaubsfoto, das Jade auf Instagram gepostet hat, zieht nun eine Menge Aufmerksamkeit auf sich. An der linken Hand trägt sie nämlich einen auffälligen Klunker. Handelt es sich dabei etwa um einen Verlobungsring? Das TV-Gesicht lässt seine Community im Ungewissen – deswegen wird in der Kommentarspalte fleißig gerätselt. "Ich sehe einen Ring" oder "Oh mein Gott, haben sie sich verlobt?", lauten nur zwei von etlichen User-Reaktionen.

Eines steht zumindest fest – Jade ist Hals über Kopf in Sean verliebt. Ihr vergangener Liebespost spricht Bände: "Dich zu lieben, fühlt sich so richtig an. Ich bin so stolz auf dich." Er habe bewiesen, dass er sich ändern könne und aus Fehlern lerne. "Es war nicht immer leicht, aber es war es immer wert", stellte die 23-Jährige fest.

Jade Cline

Jade Cline mit ihrer Tochter

Jade Cline, Reality-TV-Star

