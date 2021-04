Gibt es doch kein Happy End für Jade Cline und Sean Austin? Die beiden Teen Mom 2-Stars haben eine turbulente Vergangenheit: Sie verbindet zwar die gemeinsame Tochter Kloie – doch die zwei führen eine On-Off-Beziehung. Nach einer zwischenzeitlichen Trennung verkündeten sie Anfang März wieder zusammen zu sein – erst vor wenigen Tagen deutete ein Klunker an Jades Hand auch stark auf eine Verlobung hin! Diese Gerüchte sind nun jedoch Schnee von gestern – die jungen Eltern haben sich getrennt!

Die Trennungsnews gab Jade nun selbst via Instagram bekannt. Sie stand ihrer Community für ein Q&A Rede und Antwort. Dabei wollte einer ihrer Fans wissen, ob sie Single sei, was sie mit einem eindeutigen "Ja" bestätigte. Ob sie und Sean im Schlechten auseinandergegangen sind? Ein weiterer Follower berichtete ihr nämlich, ihren Verflossenen auf einer Dating-App gesichtet zu haben – darauf reagierte sie zynisch: "Ich muss so lachen! Sie können ihn alle haben!"

Auch auf die Hochzeitsspekulationen ging die Beauty in ihrer Fragerunde ein. Einer ihrer Follower war sich unsicher, ob sie und Sean nun verheiratet oder getrennt seien und hakte deshalb bei ihr nach. "Nein. Ich war nie verheiratet", klärte Jade auf.

Anzeige

Instagram / jadecline_ Jade Cline, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / jadecline_ Jade Cline mit ihrer Tochter

Anzeige

Instagram / jadecline_ Jade Cline, Reality-TV-Sternchen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de