"Arrogant": So war Pietro Lombardi und Lauras erstes Treffen

Laura Maria Rypa (26) wollte am Anfang eigentlich gar nichts von Pietro Lombardi (30) wissen. Dennoch sind die beiden mittlerweile seit zwei Jahren in einer On-off-Beziehung. Erst im August verkündete das Pärchen sogar, sein erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Jetzt sprachen der Sänger und die Influencerin über ihr erstes Kennenlernen. Und Laura verriet, dass sie Pietro zunächst für ziemlich arrogant gehalten habe!

In ihrem Podcast "Laura und Pietro - ON OFF" erzählten die werdenden Eltern, wie es zu ihrem ersten Treffen kam. Der DSDS-Star habe die blonde Schönheit für sein Musikvideo buchen wollen und sie dafür nach Mallorca eingeladen. Ein Freund habe ihm zuvor ein TikTok von Laura gezeigt und sie für den Dreh vorgeschlagen. Diese lehnte die Einladung zunächst ab, konnte von Pietro über das Telefon aber doch noch überzeugt werden. Lauras erster Eindruck von dem "Cinderella"-Interpreten war allerdings nicht besonders gut. "Ich dachte: 'Der ist ziemlich arrogant' – mit deiner Sonnenbrille und deinen Socken bis zu den Knien", beichtete sie Pietro.

"Ich habe mir zum Ziel genommen, dass ich sie mir klarmache. Das sage ich euch so, wie es ist. Und ich war mir so sicher, dass ich es schaffen werde", entgegnete der selbst ernannte Frauenheld. Als sie in einer größeren Gruppe Wahrheit oder Pflicht spielten, sei es dann zum ersten Kuss gekommen. "Ich war schon verliebt, ich habe die Augen zugemacht beim Küssen", schwärmte Pietro. In der nächsten Runde habe er Laura erneut geküsst, dieses Mal für eine halbe Minute. "Es waren 30 Sekunden, aber es hat sich nicht angefühlt wie 30 Sekunden. Ich wollte mehr. Es war echt ein guter Kuss. Es hat richtig harmoniert", fügte Laura hinzu.

Dennoch sei sie nicht direkt mit ihm auf sein Zimmer gegangen. Das Paar sei sich schließlich an einem Abend nähergekommen, an dem es der Beauty nicht so gut ging. Pietro sei in Lauras Zimmer gekommen, um nach ihr zu sehen. "Wir haben ein richtig schönes, tiefgründiges Gespräch geführt", freute sich Laura und Pietro gestand: "Am Ende hat alles einen Sinn gemacht. Ich hatte da eine Frau, die gebrochen war. Die war komplett am Ende und dieser Trip war einfach nur eine Ablenkung. Ich glaube, nach dem, was ich dann so gehört habe, hatten wir das gleiche Schicksal." Für das Musikvideo hat Laura Maria sich am Ende aber trotz allem nicht zur Verfügung gestellt.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juli 2022

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria und Pietro Lombardi, September 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und seine Freundin Laura Maria Rypa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de