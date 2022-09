"Bauer sucht Frau"-Denise fühlt sich mit Babybauch unwohl

Denise Munding sehnt das Ende ihrer Schwangerschaft herbei! Ende Juli machten die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin und ihr Verlobter Nils Dwortzak öffentlich, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Die beiden wissen auch schon das Geschlecht ihres Babys: Es soll ein Mädchen werden. Das Paar kann es kaum erwarten, die Kleine endlich in seinen Armen zu halten. Denise fühlt sich mit ihrem Babybauch so langsam auch ziemlich unwohl.

In ihrer Instagram-Story erzählte die Pferdewirtin: "Ich fühle mich einfach schon pummelig. Sogar Schuhe anziehen ist momentan schon anstrengend bei mir. [...] Mich stört das und ich bin froh, wenn der Bauch wieder weg ist." Sie habe bereits jetzt den Bauchumfang erreicht, den sie kurz vor der Geburt ihres Sohnes hatte, der aus einer früheren Beziehung stammt. Vor allem bei der täglichen Arbeit auf dem Hof schränke sie der große Bauch ein. "Ich fühle mich einfach nicht wohl in der Schwangerschaft. Ich bräuchte nicht so einen dicken Bauch und ich hätte gerne das Ergebnis schon hier", betonte die Blondine.

Darüber hinaus müsse Denise wegen ihrer anderen Umstände momentan häufig auf Toilette: "Das war allerdings schon bei meinem Sohn so, weil der immer mit dem Kopf nach unten lag. Das macht sie nicht, aber sie macht Schwimmkurse vom Feinsten. Sie dreht sich jede Woche gefühlt einmal im Uhrzeigersinn." Auch deswegen sei sie froh, wenn ihre Tochter endlich auf der Welt sei. "Aber so lange ist es ja nun auch nicht mehr bis Mitte November und dann haben wir es auch geschafft und alles ist schön", zeigte sich die Hundeliebhaberin optimistisch.

Anzeige

Instagram / denise_munding Denise Munding und Nils Dwortzak, "Bauer sucht Frau"-Stars

Anzeige

Instagram / denise_munding "Bauer sucht Frau"-Denise, 2022

Anzeige

Instagram / denise_munding Denise Munding, Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de