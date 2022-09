Geleakt: So gut waren die britischen Royals in der Uni!

Können sich diese Abschlussnoten sehen lassen? Das Leben als Mitglied der britischen Königsfamilie erfordert eine Menge Durchhaltevermögen und Disziplin. Doch neben ihrer repräsentativen Rolle Englands mussten die Royals auch noch die Schulbank drücken – einige von ihnen machten sogar einen Uni-Abschluss! Aber wie waren Prinz Charles (73), Herzogin Kate (40) und Co. eigentlich in der Universität? Das sind die royalen Abschlussnoten!

Hello! wagte einen Blick auf die Noten der britischen Royals: Nachdem Prinz Charles in Gordonstoun zur Schule ging, besuchte er die Universität in Cambridge und schaffte er einen Abschluss von 2,2 in Geschichte – ebenso wie sein Bruder Edward (58). "Ich weiß, wie hart William (40) gearbeitet hat, um diese hervorragenden Ergebnisse zu erzielen, und ich bin sehr stolz darauf, dass er so gut abgeschnitten hat", sagte Prinz Charles damals laut The Guardian, nachdem sein Sohn sein Geografie-Studium an der Universität von St. Andrews mit 2,1 abschloss. Williams Frau Kate schaffte 2005 wiederum eine Abschlussnote von 2,1 in Kunstgeschichte.

Williams Bruder Harry (37) drückte nach der Schule allerdings nicht die Uni-Bank: Nach seinem Schulabschluss 2003 ging der Prinz ein Jahr lang auf Reisen, bevor er dann in die Armee eintrat. Anders als ihre Liebsten ist die Queen (96) die einzige Person in der Familie, die noch nie in ihrem Leben eine akademische Prüfung abgelegt hat: Das britische Oberhaupt wurde stets zu Hause von einem Privatlehrer unterrichtet.

Getty Images Prinz Charles und Prinz Edward beim Royal Ascot 2021

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William in Belize

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Harry im Mai 2019

