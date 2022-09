Schon ein Jahr alt: Janni Kusmagk feiert ihren Sohn Merlin

Die Zeit rennt auch für Janni Kusmagk (32). Die Adam sucht Eva-Bekanntheit bekam zusammen mit ihrem Mann Peer (47) schon drei Kinder: Sohn Emil-Ocean (5), Töchterchen Yoko (3) und zu guter Letzt folgte der kleine Merlin (1). Nachdem Yoko im Juni schon ihren dritten Geburtstag feierte, darf das Hause Kusmagk nun erneut die Luftballons aufhängen: Merlin feiert heute seinen allerersten Geburtstag!

Aus diesem Anlass verfasste Janni einige liebevolle Worte und teile sie auf ihrem Instagram-Profil. "Vor genau einem Jahr hast du unsere Welt auf den Kopf gestellt und unsere Familie zur gleichen Zeit komplettiert, kleiner Merlin", schrieb die einstige Profi-Surferin. Dabei ging sie auch vor allem auf die schwierige Anfangszeit nach der Geburt ein, da Merlin unter anderem an einer Neugeboreneninfektion litt: "Unser Glück hing an dünnen Fäden, immer und immer wieder. Und wir hingen an jedem Wort von Ärzten, an jedem Atemzug von dir. An Geräten, die permanent piepten." Doch Merlin war stark und Janni könnte nun kaum glücklicher über ihren kleinen Wonneproppen sein.

Zu dem hochemotionalen Text teilte die Influencerin eine Reihe Bilder aus dem vergangenen Jahr. Darunter sind niedliche Familienschnappschüsse mit den anderen Kindern, aber auch Bilder aus der schweren Zeit. So schläft das Baby beispielsweise auf der Brust seiner Mutter oder hängt an Schläuchen. Doch eins wird auf den Bildern deutlich: Peer und Janni haben trotz allem ihr Lächeln nicht verloren.

Instagram / thehappytribe Peer und Janni Kusmagk mit ihren Kindern Yoko, Emil-Ocean und Merlin

Instagram / thehappytribe Janni Kusmagk mit ihrem Sohn Merlin im Krankenhaus

Instagram / thehappytribe Merlin Kusmagk an seinem Geburtstag

