Gewusst? Das isst die Queen seit ihrer Kindheit am liebsten

Bevorzugt die Queen (96) eine Fünf-Sterne-Küche oder einfache Hausmannskost? Immer mal wieder plaudern die ehemaligen Angestellten oder die Royals selbst kleine Geheimnisse aus der königlichen Küche aus: So aßen Prinz William (40) und sein Bruder Harry (37) in ihrer Kindheit oft Käse-Makkaroni. Herzogin Kate (40) wiederum steht gerne selbst am Herd und backt für ihre drei Kids die Geburtstagskuchen. Jetzt verriet der ehemalige Privatkoch Darren McGrady, von welchem einfachen Gericht die Queen seit ihrer Kindheit ein großer Fan ist!

Auf seinem YouTube-Kanal plauderte der Koch nun aus, was die britische Monarchin seit ihrer Kindheit am liebsten isst: "Die Königin bekam als kleines Mädchen im Kinderzimmer Marmeladenbrote serviert – seitdem hat sie sie immer zum Nachmittagstee gegessen", offenbarte Darren den Royal-Fans. So soll die 96-Jährige eine Erdbeerkonfitüre aus Früchten bevorzugen, die auf dem Gelände ihres Schlosses Balmoral in Schottland gepflückt werden.

Neben dem Brotaufstrich mag die Queen aber auch frische Erdbeeren: "Die Königin hat in Balmoral drei oder vier Abende pro Woche Erdbeeren gegessen, wenn sie Saison hatten", gab der Autor außerdem preis. Außerhalb der Saison kamen die Früchte dem britischen Staatsoberhaupt allerdings nicht auf den Teller: Eine Ladung im Januar auf dem Abendbrottisch würde "Kopf ab" bedeuten, scherzte Darren.

Getty Images Darren McGrady, der Ex-Koch der Queen auf einer Gala in L.A. im Mai 2016

Getty Images Queen Elizabeth II. bei einer Parade

Instagram / darren_mcgrady Darren McGrady im Juni 2019

