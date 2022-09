Nach Messerstecherei: Battle-Rapper Pat Stay (36) ist tot!

Furchtbare Neuigkeiten von Pat Stay! Der gebürtige Kanadier hatte sich in der nordamerikanischen Musikszene einen Namen als einer der besten Battle-Rapper gemacht. Für seine Auftritte, bei denen sich Rapper gegenseitig verbal attackieren, wurde er deshalb von vielen seiner Fans gefeiert. Doch nun kamen tragische Nachrichten an die Öffentlichkeit: Pat geriet in eine Messerstecherei und erlag seinen Verletzungen mit nur 36 Jahren!

Wie Polizeiberichten zu entnehmen ist, die CBC News vorliegen, kam es am frühen Sonntagmorgen in der Innenstadt der kanadischen Stadt Halifax zu einer Messerstecherei. Kurz darauf wurde ein Mann in ein Krankenhaus gebracht, der später an seinen Verletzungen starb. Pats Bruder bestätigte die traurigen Nachrichten nur wenig später gegenüber dem Nachrichtensender: Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den gefeierten Rapper!

Besonders tragisch: Erst vor zwei Tagen veröffentlichte Pat einen neuen Track, der bereits mehr als 50.000 Aufrufe auf YouTube. Das Video enthält sogar ein kurzes Zitat von Weltstar Drake (35), der den Battle-Rapper lobte. "Pat Stay ist definitiv einer der Besten, wenn nicht der Beste", sagte der "One Dance"-Interpret.

