"Zehn Jahre Maren und Tobi": Die Wolfs feiern Jubiläum!

Diese YouTube-Stars haben einen weiteren Meilenstein erreicht! Maren (30) und Tobias Wolf sind vor allem als Influencer bekannt. Das Paar lässt ihre Fans schon seit Jahren an dem gemeinsamen Leben teilhaben. Mit ihren Vlogs geben sie regelmäßig ganz intime Einblicke in ihren Alltag und thematisieren sogar offen ihre vergangene Ehekrise. Mittlerweile scheinen sie wieder glücklich miteinander zu sein: Maren und Tobi feiern nun sogar ihr Zehnjähriges!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Netz-Bekanntheit nun ein niedliches Video, gefüllt von alten und neueren Momentaufnahmen – und das aus einem bestimmten Grund: Maren und Tobias sind nämlich heute auf den Tag genau zehn Jahre zusammen! Und in der Zeit ist viel passiert: Viele Reisen, unter anderem in die USA, eine romantische Hochzeit im Jahr 2017 und die Geburt des gemeinsamen Sohnes Lyan. "Ich liebe dich", schrieb die 30-Jährige zu dem Clip.

Ihre Influencer-Kollegin Kisu (30) scheint es kaum glauben zu können, dass die Turteltauben schon so lange zusammen sind. So kommentierte sie: "Was, Wahnsinn." Aber auch zahlreiche Follower hinterließen liebe Kommentare, um Maren und Tobi zu gratulieren: "Wahre Liebe" und: "Wow, wie schön", heißt es unter dem Beitrag.

Instagram / marenwolf Erstes gemeinsames Bild von Tobi und Maren Wolf

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf mit ihrem Sohn Lyan

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im Februar 2022

