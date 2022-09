Gedenkkonzert von Taylor Hawkins: Sein Sohn Oliver trat auf!

Er tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Im vergangenen März wurden traurige Nachrichten bekannt: Taylor Hawkins (✝50) verstarb im Alter von 50 Jahren. Um den Drummer der Foo Fighters in Ehren zu halten, wurde am vergangenen Samstag ein Gedenkkonzert von seinen einstigen Bandmitgliedern abgehalten. Dort performten unter anderem Stars wie Elton John (75), Paul McCartney (80) und Liam Gallagher (49). Taylors 16-jähriger Sohn Oliver Shane trat sogar auch auf – wie sein Vater spielte er das Schlagzeug!

An der Seite von dem Foo-Fighters-Bandmitglied Dave Grohl (53) performte der talentierte Junge am Schlagzeug, wie Hollywood Life berichtete. Doch bevor Taylors Sohn die Bühne betrat, verlor Dave noch ein paar Worte über das Nachwuchstalent: "Meine Damen und Herren, wir haben einen neuen Schlagzeuger, der mit uns spielen wird und ich kann Ihnen sagen, dass ich noch nie jemanden gesehen habe, der so hart trommelt wie er. Darüber hinaus ist er ein Mitglied unserer Familie." Nachdem sich der 16-Jährige vor seinem Instrument positioniert hatte, performte er den Song "My Hero" und stellte dabei sein Können unter Beweis, das er offenbar von seinem Vater geerbt hat.

Für Taylors Bandkollegen Dave war es ein sehr emotionaler Auftritt. So musste er sogar während seiner Show seinen Gesang kurz unterbrechen, um sich die Tränen aus dem Gesicht zu wischen. Trotz seiner großen Trauer setzte er das Konzert aber wieder fort, auch wenn er immer wieder den Blick auf den Boden senken musste.

Anzeige

Getty Images Taylor Hawkins im Februar 2013

Anzeige

Getty Images Die Foo Fighters bei einem Event in Hollywood, Februar 2022

Anzeige

Getty Images Taylor Hawkins und Dave Grohl im April 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de