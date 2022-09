Bei Gedenkkonzert: Kourtney Kardashian ehrt Taylor Hawkins

Kourtney Kardashian (43) drückt ihr Mitgefühl auf ganz besondere Art und Weise aus! Ende März starb Taylor Hawkins (✝50) überraschend im Alter von gerade einmal 50 Jahren. Um dem Foo Fighters-Drummer zu gedenken, veranstalteten seine ehemaligen Bandkollegen deshalb am Samstagabend ein großes Gedenkkonzert. Auch Travis Barker (46) und seine Ehefrau waren bei der Veranstaltung vor Ort. Um Taylor zu ehren, hatte sich Kourtney für einen ganz besonderen Look entschieden!

Via Instagram teilte Kourtney am Sonntag eine niedliche Bilderreihe, auf der sie und ihr Ehemann bei dem Gedenkkonzert in London zu sehen sind. Dabei ließen sich die beiden Hand in Hand ablichten und lagen sich auch während der Show in den Armen. Vor allem die The Kardashians-Darstellerin erinnerte sich an dem Abend auf besondere Weise an den Drummer und trug ein weißes Shirt, auf dem ein Foto des verstorbenen Musikers gedruckt war. Ihren Look kombinierte der Realitystar mit einem knappen Rock und hohen Stiefeln.

Vor allem für Travis wird der Support seiner Frau an diesem Abend eine besondere Stütze gewesen sein – immerhin waren er und Taylor ziemlich gute Kumpels. Um ihrer langjährigen Freundschaft zu ehren, ließ sich der Blink182-Drummer deshalb kurz nach Taylors Tod das Bild eines Falken (auf Englisch: Hawk) auf den Fußrücken stechen.

Taylor Hawkins im Januar 2021

Kourtney Kardashian und Travis Barker

Travis Barker und Kourtney Kardashian auf dem Gedenkkonzert für Taylor Hawkins

