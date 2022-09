Heulkrämpfe: Schwangere Jenny Frankhauser ist total am Ende

Jennifer Frankhauser (30) scheinen die Schwangerschaftshormone aktuell ganz schön zu schaffen zu machen. Im vergangenen April verkündeten die Sängerin und ihr Partner Steffen König, dass sie zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seitdem hält die Schwangere ihre Fans im Netz auch immer über die Entwicklung des kleinen Mannes auf dem Laufenden. Nun gestand Jenny, dass sie aktuell total am Ende ist.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die werdende Mama nun an ihre Community und begann zu erzählen, dass sie im Moment wirklich nah am Wasser gebaut sei. "Es ist ja allgemein schon so, dass ich mich ziemlich überfordert fühle – ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich sehr unvorbereitet.", begann die 30-Jährige von ihrem aktuellen mentalen Zustand zu erzählen. Sie habe schlichtweg Angst, dass irgendwas fehlt oder sie nicht genug vorbereitet ist. Zudem sei sie auch sehr sensibel. In den vergangenen Tagen habe sie deswegen häufig mit Heulkrämpfen zu kämpfen gehabt.

Zu allem Überfluss habe ihr Hund Sky dann auch noch die fast fertiggepackte Kliniktasche auseinandergenommen und sämtliche Schnuller, Babykleidung und Ähnliches angekaut. Das sei für die "Du bist da"-Interpretin schließlich einfach zu viel gewesen. "Und dann habe ich die Nerven verloren. Ich habe so geheult", gestand Jenny offen und ehrlich.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im August 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Juni 2022

