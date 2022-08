Schwangere Jenny Frankhauser stößt langsam an ihre Grenzen!

Jennifer Frankhauser (30) gewährt ihren Fans einen Einblick in ihren Alltag als Hochschwangere! Im April teilte die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin die erfreuliche Nachricht, dass sie und ihrer Partner Steffen König ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Lange kann es bis zur Geburt nicht mehr dauern, wie sie regelmäßig mit niedlichen Bildern ihrer immer praller werdenden Babykugel zeigt. Kurz bevor es losgeht, gibt sie ein ehrliches Update: Jenny ist am Ende ihrer Kräfte!

Via Instagram meldete sich Jenny am Freitag bei ihren Fans. "Ich muss es jetzt zugeben: Ich kann nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich ersticke. Ich bin so am Schwitzen. Ich bin fertig", gab die 30-Jährige zu und erklärte, dass ihr vor allem die aktuelle Hitzewelle wahnsinnig zu schaffen mache. Außerdem fühle sie sich plötzlich immer unwohler in ihrer eigenen Haut.

Auch wenn Jenny das Ende ihrer Schwangerschaft hart vorkommt, kann sich die TV-Bekanntheit blind auf den Vater ihres Babys verlassen. "Du bist das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Du bist nicht nur der liebevollste, loyalste und fürsorglichste Partner, sondern wirst auch der allerbeste Papa sein", schwärmte sie erst vor wenigen Tagen über Steffen.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im August 2022

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser während ihrer Schwangerschaft

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Steffen König im Juli 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de